트럼프 “평화구상 합의에 매우 가까워졌다”는데…러시아는 우크라 수도 폭격

트럼프 “전쟁 종식에 엄청난 진전…이견은 몇 개 조항만 남아”

마크롱 프랑스 대통령 “러시아, 휴전 동의 의사 없어”

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일 백악관 로즈가든에서 열린 추수감사절 전통행사 '칠면조 사면식'에서 칠면조를 바라보며 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

“나는 9개월 동안 8개의 전쟁을 끝냈다. 그리고 우리는 마지막 전쟁을 해결하기 위해 노력하고 있다”며 “쉽지는 않지만 우리는 거기에 도달할 것이라고 생각한다”고 덧붙였다.

미국이 초안을 작성한 기존 28개 조항 평화구상은 양측의 추가 의견을 넣어 세밀하게 조정됐으며 이견은 몇개 조항만 남아있다”고 썼다.

회의 참가자 다수는 러시아 측, 특히 푸틴 대통령과의 직접 교섭 내용을 보고했다”며 “러시아가 휴전에 동의할 의사가 전혀 없다는 점이 이제 분명해졌”고 말했다.