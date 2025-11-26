이 대통령 “이재명 흉봐도 좋다”…동포와 즉석 타운홀미팅

튀르키예를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 25일(현지시간) 앙카라의 한 호텔에서 열린 동포·지상사 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

튀르키예를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 25일(현지시간) 앙카라 시내의 한 호텔에서 현지 동포 140여명을 만나 간담회를 가졌다. 이번 간담회는 이 대통령 모두

발언 뒤 비공개로 헤드 테이블 중심으로 대화하던 기존 방식과 달리 취재진에 공개된 상태로 교민들이 현지에서 느끼는 어려움을 자유롭게 건의하는 ‘즉석 타운홀미팅’ 형태로 진행됐다.

언론인들도 (행사장 안으로) 다시 들어오시라”고 말했다.

자신을 ‘한국전 참전용사 기념사업회 회장’이라고 밝힌 한 교민은 “참전용사 중 실종된 분이 890여분 계신다. 이분들에게 생존해 돌아온 분들과 동일하게 훈장과 표창장을 줬으면 좋겠다”고 요청했다.