김영록 지사, ‘순천·광양 중심 RE100 기반 미래첨단 국가산단 조성’ 총력

김 지사 “새로운 산업 성장축 만들겠다”



순천·광양 중심 조성 필요성·추진 전략 공유

김영록 전라남도지사가 25일 서울 여의도 CCMM빌딩 컨벤션홀에서 열린 ‘RE100 미래첨단 국가산단 유치 포럼 및 결의대회’행사에서 참석자들과 퍼포먼스를 하고 있다. 전남도 제공

전남도는 25일 서울 여의도 CCMM빌딩 컨벤션홀에서 ‘RE100 미래첨단 국가산단 유치 포럼 및 결의대회’를 열고, 순천·광양을 중심으로 한 국가산단 조성 필요성과 추진 전략을 공유했다.

김영록 전라남도지사가 25일 서울 여의도 CCMM빌딩 컨벤션홀에서 열린 ‘RE100 미래첨단 국가산단 유치 포럼 및 결의대회’행사에서 인사말을 하고 있다. 전남도 제공