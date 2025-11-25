김영록 지사, ‘순천·광양 중심 RE100 기반 미래첨단 국가산단 조성’ 총력
김 지사 “새로운 산업 성장축 만들겠다”
순천·광양 중심 조성 필요성·추진 전략 공유
전남도는 25일 서울 여의도 CCMM빌딩 컨벤션홀에서 ‘RE100 미래첨단 국가산단 유치 포럼 및 결의대회’를 열고, 순천·광양을 중심으로 한 국가산단 조성 필요성과 추진 전략을 공유했다.
전남도와 순천시·광양시가 공동 주관한 이날 행사엔 김영록 전남도지사와 신정훈·주철현·조계원 국회의원, 정인화 광양시장, 전문가, 기업·연구기관, 상공회의소, 지역 주민 등 300여명이 참석한 가운데 성황리에 개최됐다.
김 지사는 개회사에서 “전남은 풍부한 재생에너지와 부산물 순환 구조를 갖춘 국내 최고 수준의 첨단 소재 생태계를 보유하고 있다”며 “순천·광양을 중심으로 RE100 기반 미래첨단 국가산단을 조성해 새로운 산업 성장축을 만들겠다”고 밝혔다.
전남 동부권은 해상풍력·육상풍력·태양광 등 재생에너지 기반이 탄탄하며, 여수·고흥에서 추진 중인 13GW 해상풍력이 본격화되면 재생에너지100(RE100) 전력 기반은 더 강화될 전망이다.
또한 광양제철(POSCO)이 위치한 광양만권은 고로슬래그·분진·화학 부산물 등을 첨단소재로 재활용하는 순환형 산업생태계를 이미 구축하고 있다. 포스코퓨처엠·LG화학 등 앵커기업과 전남테크노파크, 한국화학융합시험연구원(KCL) 등이 밀집해 국가산단 조성 여건 역시 전국 최고 수준이다.
국토연구원의 타당성 용역 검토에서는 117개 기업이 입주 의향을 밝혀 약 120만평 규모의 수요가 확인됐다. 국가산단 조성 시 생산유발 3조5000억원, 부가가치 1조2000억원, 고용창출 1만4000여명 등 경제 효과가 클 것으로 예상된다.
이번 유치 결의대회 이후 진행된 포럼에서는 안형순 동신대 교수가 기조연설을 진행하고 장은교 국토연구원 연구위원이 기본구상과 조성 방향을 발표했다. 산업·연구·학계 전문가 6명이 참여한 종합토론도 이어졌다.
참석자들은 결의문을 통해 ▲RE100 기반 신산업모델 창출 ▲국가 성장축 확보 ▲산·학·연·관 협력 강화 ▲산업혁신 중심지 도약 등을 다짐했다.
김영록 지사는 “이번 국가산단 유치 포럼 및 결의대회는 전남 동부권의 성장동력을 키우고 전남 전역이 미래산업 중심지로 도약하는 계기가 될 것”이라며 “RE100 기반 미래첨단 국가산단 유치에 총력을 기울이겠다”고 강조했다.
