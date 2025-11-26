청년재단, 이도경 신임 사무총장 취임… “청년 미래 기회 넓히는 사업 속도감 있게 추진”

이도경 청년재단 신임 사무총장. 국민일보 DB

취임 후 이 사무총장은 “청년들의 목소리를 대변해 직접 도움이 되는 지원 체계를 강화하고, 실질적 정책 지원을 이끌어내는 데 주력하겠다”며 “오창석 이사장을 도와 청년의 미래 기회를 넓히는 전략 사업들을 속도감 있게 추진하겠다”고 밝혔다.