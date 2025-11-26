“커플만 이용 가능” …‘온리커플’ 펜션에 황당한 여행객들

생성형 AI 로 만들어진 이미지 입니다.

경기도의 한 초등학교 교사인 박모(31·여)씨는 “여자친구 4명과 강원도 고성의 한 펜션을 찾았다가 사장이 ‘가족만 이용 가능하다는 안내를 못 봤느냐’며 투숙을 막았다”며 “실랑이 끝에 겨우 들어갔지만 불쾌했다”고 말했다.

이은희 인하대 소비자학과 교수는 “소비자 혼란을 막기 위해 ‘커플 전용 동성 숙박 불가능’ 등의 조건은 사이트 전면에 명확하게 표시해야 한다”며 “고지가 충분하지 않으면 소비자에게 예상치 못한 비용과 큰 불편을 초래할 수 있다”고 설명했다.