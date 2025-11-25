김태흠 지사, 천안아산 복합 돔구장 건립 의지 강조
김태흠 충남지사가 천안아산 대규모 복합 돔구장 건립 필요성과 추진 의지를 재차 강조했다.
김 지사는 25일 도의회 제362회 정례회 제2차 도정 및 교육행정 질문에서 “천안아산 돔구장은 충남을 새로운 문화, 스포츠 허브로 도약시켜 지역 발전 기폭제를 마련하겠다는 비전에 따라 1년 반 전부터 각 분야 전문가 의견 수렴을 거쳐 준비한 사업”이라고 밝혔다.
김 지사는 2022년 한국문화관광연구원이 낸 보도자료를 언급하며 “비티에스(BTS)가 국내에서 정상적으로 콘서트를 할 때 1회 공연당 6197억원에서 최대 1조2207억원의 경제적 파급 효과가 나고, 10회를 가정할 때 12조2068억원의 경제 효과와 1만815명의 고용 유발 효과가 있는 것으로 분석되고 있다”고 말했다.
이어 “해외 돔구장에서 비티에스가 콘서트를 하면 5만 석에 가까우니 수익이 많이 나지만, 우리나라에서 하나밖에 없는 고척돔은 1만 8000석, 실제적으로는 1만 6000석 정도 밖에 안돼 제대로 공연하지 못하고 있다”고 지적했다.
그러면서 김 지사는 “돔구장은 야구만 하는 것이 아니라 축구도 하고, 밑에 아이스링크도 넣고, 다양한 K-팝 공연을 할 수 있는 부분으로 가겠다”고 강조했다.
위치를 천안아산으로 잡은 이유에 대해서는 “서울 외곽에 돔구장을 짓는다면 반대편에서 가는데 1시간 반에서 두시간이 걸린다”며 “천안아산역은 대한민국의 중심지이고, 경부선과 호남선이 만나며, 수도권에서 한 시간 내 올 수 있는 곳”이라고 말했다.
프로야구 30경기 유치와 관련해서는 “이미 케이비오(KBO)에 사전 질문해 가능하다는 이야기를 들었다”고 밝혔다.
김 지사는 “한 팀에서 두 세 경기만 빼도 30경기가 나오며, 일기가 고르지 않을 때 중요 경기를 중립지대에서 경기를 치를 수 있다”고 설명하며 “5만 석이 꽉 차면 수익이 높아지고 텔레비전 중계도 이뤄지는데 그걸 마다할 일이 있겠냐”고 반문했다.
1조원에 달하는 재원 마련과 관련해서는 “앞으로 용역 과정에서 다양한 전문가들의 의견을 듣고, 컨소시엄을 구성하거나 외국 자본을 끌어들이는 방법을 고민할 것”이라며 “국비나 도비, 시군비에 의존하는 형태로 계획을 잡지 않겠다”고 강조했다.
김 지사는 “선거용이라는 주장이 있는데, 선거용이라면 선거 때 하는게 낫다”며 “선거가 7개월 정도 남은 상황에서 오히려 잊는 분들이 많을 것”이라고 덧붙였다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
