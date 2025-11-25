시사 전체기사

[속보] 교육평가원 “수능 이의신청 51개 문항 문제·정답 이상 없음”

입력:2025-11-25 17:15
공유하기
글자 크기 조정

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“악취나” 베트남서 가방에 담긴 한국인 시신 발견…2명 체포
해군 입대한 이재용 장남, 임관식 ‘기수 대표’로 선다
현역 최고령 배우 이순재, 91세로 별세…“연기는 완성이 없다”
아들 데리고 男제자와 호텔 간 교사…CCTV 증거에도 무혐의
청주서 퇴근길 여성 40여일째 실종…“강력 범죄 연루 가능성”
“재산 분할 싫어”…20억원 빼돌린 70대 남편 징역형
더본코리아 ‘직원 블랙리스트’로 취업 방해 혐의…검찰 송치
‘바나나의 위력’… 한글 깨지던 AI 이미지, 더 감쪽같아졌다
국민일보 신문구독