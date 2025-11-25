부산국제트래블마트 개막… 11개국 관광업계 한자리에
해외 바이어·국내 셀러 160곳 참여
11개국 업계 모여 부산 관광 협업 모색
팸투어 등 글로벌 네트워크 강화 나서
부산시는 부산관광공사와 함께 영도 아르떼뮤지엄에서 ‘2025 부산국제트래블마트’를 개최한다고 25일 밝혔다. 올해 5회째를 맞은 이번 행사는 해외 관광업계 구매자와 국내 판매자가 참여하는 대규모 기업 간 거래 행사로, 부산 관광의 해외 네트워크를 넓히는 대표 플랫폼으로 자리 잡았다.
올해 행사에는 중화권과 일본 등 부산의 핵심 시장은 물론 동남아 국가와 국내 수도권 업계까지 총 11개국 80여개 기업을 포함해 총 160개 기업의 구매자와 판매자가 참여한다. 행사를 앞두고 입국한 해외 구매자들은 전날 범어사 사찰 음식, 이스포츠 체험, 막걸리 만들기 등을 포함한 팸투어에 나서 부산의 체험형 관광 콘텐츠를 살펴봤다.
개회식 이후에는 부산관광 설명회, 일대일 비즈니스 상담회, 미디어 분과 등이 진행된다. 설명회에서는 해외관광객 300만 시대 이후 부산이 지향하는 글로벌 관광허브 전략과 미식·야간관광·워케이션 등 핵심 콘텐츠가 소개된다. 중국 여행업계 관계자는 글로벌 관광시장 흐름과 그동안 트래블마트를 통한 협업 사례를 발표한다.
이어 국내외 여행업계 구매자와 판매자가 참여하는 1대1 상담회가 열려 부산 관광시설과 호텔 등을 홍보하고 해외 사업 기회를 모색한다. 올해 처음 마련된 미디어 분과에서는 글로벌 언론을 대상으로 업계 설명회와 질의응답이 진행돼 해외 홍보 효과를 높일 계획이다.
특히 올해는 아르떼뮤지엄의 360도 전면 스크린을 활용해 행사 연출을 강화했고, 기존 해운대 중심에서 벗어나 영도 등 원도심에서 개최해 관광 균형 발전을 도모했다.
김현재 시 관광마이스국장은 “관광산업의 핵심은 사람과 정보를 연결하는 네트워크”라며 “업계가 안정적으로 사업을 이어갈 수 있도록 지원하고 해외 관광업계와 협업해 관광객 유치에 적극 나서겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
