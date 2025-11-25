팔당 상수원 규제 헌법소원 27일 선고…주민 생존권 회복 기대

팔당 상수원보호구역 전경. 남양주시 제공

이번 사건은 수도권 식수원 보호를 이유로 50년 넘게 과도한 규제를 감내해 온 지역 주민들이 재산권과 직업선택의 자유, 거주·이전의 자유, 평등권 침해를 주장하며 제기된 것으로, 규제 정책의 향방을 가를 분수령이 될 전망이다.

주광덕 남양주시장이 팔당 상수원보호구역 규제 헌법소원 심판의 심리를 촉구하는 탄원서에 서명하고 있다. 남양주시 제공