한국장애인재활협회 ‘두드림U+요술통장’ 신규 장학생 모집
한국장애인재활협회는 12월 12일까지 LG유플러스와 함께 장애가정 청소년의 자산 형성과 전인적 성장을 지원하는 제16차 ‘두드림U+요술통장’ 사업의 신규 장학생을 모집한다고 25일 밝혔다.
‘두드림U+요술통장’은 LG유플러스와 함께 2010년부터 장애가정 청소년의 대학 진학과 취업 등 사회진출을 지원하기 위해 시작된 민간기관 최초의 자산 형성 지원사업이다. 꿈을 실천하고자 하는 청소년과 LG유플러스 임직원을 멘티·멘토로 연결하고, 청소년이 매월 2만원을 적립하면 LG유플러스 임직원(2명)과 기업이 각각 4만원, 8만원을 추가 적립해, 5년간 약 840만원(60개월, 이자 포함)의 자산을 조성할 수 있도록 돕는다.
방학 기간에는 ▲전문 진로 컨설턴트와의 1대1 컨설팅을 통해 진학 및 진로 계획을 점검하고 개인별 학습 로드맵 수립을 지원한다. 또한 중학교 2학년과 고등학교 2학년을 대상으로 ▲LG유플러스 멘토·멘티 캠프 및 나들이 프로그램을 운영해 청소년기의 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 동기 형성을 돕는다.
모집 대상은 기준 중위소득 100% 이하의 장애가정 청소년(중학교 1학년)으로, LG유플러스 주요 사업장 소재지 인근 지역(서울, 인천, 경기, 대구, 부산, 광주, 대전) 학생을 대상으로 한다. 요술통장 참여 의지가 있는 청소년이라면 누구나 신청할 수 있다.
신청 방법과 제출 서류 등 자세한 내용은 한국장애인재활협회 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있으며, 지역별 복지관 또는 각 시·도 장애인재활협회에 문의해 접수하면 된다.
요술통장 신규 장학생은 12월 중 서류 심사와 면접 심사, LG유플러스 멘토 매칭 과정을 거쳐 최종 선발될 예정이며, 2026년 2월 ‘두드림U+요술통장’ 발대식을 진행할 계획이다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
