한국장애인재활협회 ‘두드림U+요술통장’ 신규 장학생 모집

한국장애인재활협회 제공

요술통장 신규 장학생은 12월 중 서류 심사와 면접 심사, LG유플러스 멘토 매칭 과정을 거쳐 최종 선발될 예정이며, 2026년 2월 ‘두드림U+요술통장’ 발대식을 진행할 계획이다.