시사 전체기사

서울 지하철 1노조, 다음 달 12일 총파업 예고

입력:2025-11-25 15:56
수정:2025-11-25 16:52
공유하기
글자 크기 조정
서울교통공사노동조합 관계자들이 25일 서울시청 앞에서 쟁의행위 찬반투표 결과 및 총파업 예고 기자회견을 열고 있다. 연합뉴스

서울 지하철 1~8호선을 운영하는 서울교통공사 노동조합(1노조)이 다음 달 12일 총파업을 예고했다.

1노조는 25일 서울시청 앞에서 열린 기자회견에서 “구조 조정을 중단하고 부당한 임금 삭 문제를 해결해야 한다”며 “노조의 요구를 끝까지 묵살한다면 다음 달 12일 전면 파업은 불가피하다”고 경고했다. 또 1노조는 정차 시간 등을 준수해 운행 속도를 늦추는 ‘준법 투쟁’에 다음 달 1일 돌입할 방침이다.

주요 쟁점은 임금 인상, 구조 조정, 신규 채용 규모다. 1노조는 정부의 공공기관 임금 가이드라인에 따라 임금 인상률(3.0%)을 결정해야 한다고 본다. 공사는 재원 부족으로 1.8%만 가능하다는 입장이다. 1노조는 공사가 정원 감축을 추진하고 신규 채용을 중단한 것도 문제라고 지적한다. 인력 공백으로 지하철 안전에 문제가 생길 수 있다는 것이다.

현재 공사는 3개 노조와 개별교섭을 진행 중이다. 조합원 수는 1노조(57.4%), 2노조(16.4%), 3노조(12.6%) 순으로 많다. 1·2·3노조는 모두 서울지방노동위원회 조정 중지와 쟁의행위 투표 가결로 파업에 돌입할 수 있는 상태다. 2노조는 임금 인상 등에 대한 공사의 입장을 지켜본 뒤 입장을 밝힐 계획이다. 3노조는 26일 쟁의행위 방향을 발표한다.

김용헌 기자 yong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“악취나” 베트남서 가방에 담긴 한국인 시신 발견…2명 체포
해군 입대한 이재용 장남, 임관식 ‘기수 대표’로 선다
현역 최고령 배우 이순재, 91세로 별세…“연기는 완성이 없다”
아들 데리고 男제자와 호텔 간 교사…CCTV 증거에도 무혐의
청주서 퇴근길 여성 40여일째 실종…“강력 범죄 연루 가능성”
“재산 분할 싫어”…20억원 빼돌린 70대 남편 징역형
더본코리아 ‘직원 블랙리스트’로 취업 방해 혐의…검찰 송치
‘바나나의 위력’… 한글 깨지던 AI 이미지, 더 감쪽같아졌다
국민일보 신문구독