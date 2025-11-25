시사 전체기사

[속보] 법원행정처장, 김용현 변호인단 ‘법정모욕·명예훼손’ 고발

입력:2025-11-25 15:31
수정:2025-11-25 15:55
공유하기
글자 크기 조정

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“악취나” 베트남서 가방에 담긴 한국인 시신 발견…2명 체포
‘뇌물 수수 혐의’ 文측 “檢, 정치적 보복 의도 갖고 트럭 기소”
[단독] 내란특검, 박성재 전 장관 관련 대검 압수수색
보안구역 펜스 넘어 중국행 밀항 시도한 중국인 검거
유턴 차량에 치인 모녀…7살 딸 숨지고 30대 엄마 중상
76년만에 바뀌는 법…공무원 ‘복종 의무’ 사라진다
남몰래 툭…잇따른 중국인 배변 테러에 관광지 몸살
“문화예술계 큰별, 오래 기억할 것”…이 대통령, 이순재 추모
국민일보 신문구독