대전시, ‘한화이글스 불꽃쇼’ 관련 차량 통제…6개 버스 우회

대전시가 30일 개최되는 ‘한화이글스 창단 40주년 기념 불꽃쇼’에 대비해 엑스포로 일대 차량 통행을 전면 통제하고, 해당 구간을 지나는 시내버스 6개 노선을 임시 우회 운행한다고 25일 밝혔다.
우회 운행은 오후 4~9시 적용되며 대상 노선은 121·705·707·911번과 급행3·특구1번이다. 각 노선은 행사 시간 대덕대로~둔산대로~유등로를 경유한다.
교통 통제로 신세계백화점과 한빛탑, 대전컨벤션센터 정류장은 버스가 정차하지 않는다. 시는 미정차 정류장과 임시 정류장 정보를 버스정보안내단말기(BIT)와 디지털노선안내도를 통해 안내하고 있다.
행사장으로 이동하려면 우회하는 6개 노선이나 606·618번을 이용해 대전예술의전당, 한밭수목원, 천연기념물센터, 연구개발특구진흥재단 정류장에서 하차하면 된다.
많은 인파가 몰릴 것으로 예상되는 만큼 시는 현장 교통 관리 인력을 확대 배치할 계획이다.
우회 노선 정보는 대전교통정보센터 홈페이지와 120 콜센터를 통해 확인할 수 있다.
