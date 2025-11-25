대전시, ‘한화이글스 불꽃쇼’ 관련 차량 통제…6개 버스 우회

한화이글스 창단 40주년 기념 불꽃쇼 관련 시내버스 6개 노선 임시 우회 운행 일정. 대전시 제공

우회 운행은 오후 4~9시 적용되며 대상 노선은 121·705·707·

교통 통제로 신세계백화점과 한빛탑, 대전컨벤션센터 정류장은 버스가 정차하지 않는다. 시는 미정차 정류장과 임시 정류장 정보를 버스정보안내단말기(BIT)와 디지털노선안내도를 통해 안내하고 있다.

불꽃쇼 관련 시내버스 우회 노선. 대전시 제공

많은 인파가 몰릴 것으로 예상되는 만큼 시는 현장 교통 관리 인력을 확대 배치할 계획이다.

우회 노선 정보는 대전교통정보센터 홈페이지와 120 콜센터를 통해 확인할 수 있다.