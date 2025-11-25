한류상표 보호 강화된다…지재처 ‘지식재산분쟁대응국’ 신설

신설되는 지식재산처 '지식재산분쟁대응국' 예산안 세부 내용. 지식재산처 제공

지식재산분쟁대응국은 앞으로 지식재산 분쟁 예방, 분쟁발생 시 국가차원의 대응 등 국가 차원의 지식재산 보호정책을 추진한다.

먼저 한류편승행위 차단을 위한 경고장 발송 및 민사소송, 공동출원 등 피해 맞춤형 대응전략 수립을 위해 94억원의 예산을 편성했다.

중소기업의 영업비밀·기술보호 컨설팅, AI를 활용한 자동화된 영업비밀 분류 및 유출방지 시스템 구축 사업에는 12억원을 편성했다.

NPE 분쟁이 빈발하는 산업분야의 분쟁동향을 분석하고 대응전략을 도출하기 위한 예산은 10억원이다.