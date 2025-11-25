충북도, AX 산업 생태계 조성에 앞장
K0SA·충북과학혁신기술원과 업무협약
AI 페스타2025 개막 사흘간 일정
충북도가 인공지능(AI) 산업의 실질적 성장을 이끌 AX(인공지능 전환)산업 생태계 조성에 나선다.
도와 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA), 충북과학기술혁신원은 25일 청주오스코에서 충북 AX산업 혁신 생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 AI·SW 공급기업과 지역 수요기업 간 연계·협력 체계를 구축하고 충북 산업현장의 AI 전환을 가속화하기 위한 기반 마련을 위해 추진됐다.
협약 기관들은 지역 소부장 산업의 AX 촉진, KOSA 소속 공급기업과 충북 수요기업 간 네트워크 구축, AI·SW 전문인력양성 협력 등 산업 전반의 혁신 생태계 활성화를 위해 기관 간 협력과 정보 공유, 상호 지원 체계 구축에 합의했다.
충청권 최대 규모 디지털 융합 페스티벌인 AI 페스타 2025는 이날 개막식을 갖고 사흘간의 일정에 돌입했다.
이번 행사에는 MS코리아, KT, 에코프로 등 국내외 주요 기업을 비롯한 도내 혁신기업 등 50여 개 기업·기관이 참여한다. AI·SW 융합기술 전시회, AX 글로벌 포럼 및 세미나, AI 체험존 등이 마련됐다.
AX 글로벌 포럼에는 한국인공지능ˑ소프트웨어산업협회를 비롯한 중국 산동성대학, 핀란드 IQM, 미국 블레이즈 등 국내외 기관이 참여해 산업 AX, AIˑ과학기술, 양자융합, AI 반도체 등 글로벌 혁신 동향을 주제로 심도 있는 강연을 펼친다.
김영환 충북지사는 “충북의 기업들이 AI를 단순 기술이 아니라 성장 전략으로 활용할 수 있도록 교육·연구·산업 연계 등 모든 분야에서 협력을 확대해 나가겠다”며 “지역 산업의 AI 전환 속도를 높이고 기업의 기술 경쟁력과 성장 기반을 강화하는 산업 혁신 체계 구축에 노력하겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사