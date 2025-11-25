화순 생물의약1산단에 기술협력센터 개소
써모 피셔, 최신 장비·기술 활용 바이오기업 첨단 기술 지원
전남도는 25일 화순 생물의약1산단에서 글로벌 생명과학 기업인 써모 피셔 사이언티픽 코리아가 기술협력센터를 개소했다고 밝혔다.
개소식에는 김기홍 전남도 전략산업국장과 구복규 화순군수, 오형열 화순군의회 의장, 윤우종 써모 피셔 사이언티픽 부사장, 민정준 화순전남대병원장 등 40여명이 참석했다.
써모 피셔 사이언티픽은 생명과학 연구 분석 기기, 특수 진단과 실험실 제품을 제공하는 글로벌 기업이다. 2025년 1월 전남도와 투자협약을 통해 기술협력 센터를 구축했다.
기술협력 센터는 화순 생물의약1산단 생물의약센터 창업보육동 2층 832㎡를 리모델링했다. 2029년까지 약 130억원을 들여 세포분석·세포배양·유전체 분석 실험실 등을 추가로 계속해서 구축하고 전문인력 양성, 기술지원 등 바이오제약 서비스를 제공할 계획이다.
전남도는 바이오·헬스 산업을 미래 성장동력으로 육성하기 위해 그동안 백신 특구를 중심으로 바이오 국가첨단전략산업 특화단지 지정, 세계보건기구(WHO) 글로벌 바이오 캠퍼스 선정, 국가면역치료혁신센터 개소 등 성과를 거뒀다.
김기홍 전략산업국장은 “기술협력센터 개소는 세계적 과학기술 기업인 써모 피셔 사이언티픽과 전남이 본격적 협력의 기반을 갖추는 중요한 출발점”이라며 “이 센터를 통해 전남의 연구자들과 기업, 청년, 학생들이 맞춤형 교육과 교류를 통해 글로벌 바이오산업의 성장을 이끌길 기대한다”고 말했다.
