시사 전체기사

당진서 충남 첫 ASF 발생…긴급 차단방역 돌입

입력:2025-11-25 13:57
공유하기
글자 크기 조정

국내에서 가장 많은 돼지를 사육 중인 충남에서 아프리카돼지열병(ASF)이 처음으로 발생했다.

25일 충남도에 따르면 총 463마리의 돼지를 사육하는 당진시 송산면 돼지농장에서 지난 17∼18일 2마리가 폐사하고, 23∼24일 4마리가 더 폐사하자 농장주가 수의사 권고를 받아 폐사축에 대한 검사를 도에 의뢰했다.

도 동물위생시험소는 폐사축 1마리와 같은 우리에서 키우던 돼지 등 14두에 대한 검사를 실시해 모두 양성 판정을 내렸다.

도 동물방역팀 조사 결과 폐사축은 지난 4일 경남 합천 종돈장에서 입식한 24주령 돼지인 것으로 확인됐다.

도내 첫 ASF 발생에 따라 도는 시·군과 한돈협회, 양돈농가 등에 발생 상황을 긴급 전파했다. 이어 초동방역팀을 투입해 해당 농장 출입을 통제하며 가축에 대한 이동 제한 중이다.

발생 농장 10㎞ 이내 28개 양돈농장에 대해서는 소독을 실시하고, 이동 제한 조치를 취했다.

도와 당진시는 이와 함께 25일 중 발생 농가와 농장주 소유 2개 농장 돼지에 대한 살처분을 마칠 계획이다.

또 발생 농장과 역학 관계가 있는 사료공장, 도축장 등 112개소에 대해서도 소독과 이동 제한 등 긴급 방역 조치를 진행 중이다. 역학 농장에 대해서는 19일 동안 이동 제한과 정밀 검사를 실시할 계획이다.

도는 이밖에 발생 농장 3㎞ 이내에 통제 초소 4개소를 설치해 출입을 통제하고 있다.

농림축산식품부는 전국 모든 돼지농장에 대해 25일 오전 9시부터 27일 오전 9시까지 48시간 동안 일시이동중지를 발령했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
현역 최고령 배우 이순재, 91세로 별세…“연기는 완성이 없다”
아들 데리고 男제자와 호텔 간 교사…CCTV 증거에도 무혐의
청주서 퇴근길 여성 40여일째 실종…“강력 범죄 연루 가능성”
더본코리아 ‘직원 블랙리스트’로 취업 방해 혐의…검찰 송치
“재산 분할 싫어”…20억원 빼돌린 70대 남편 징역형
‘바나나의 위력’… 한글 깨지던 AI 이미지, 더 감쪽같아졌다
인공와우 이식, 치매 위험 낮춘다
1000번 운항·조타실 방문은 0회…좌초 여객선 선장의 민낯
국민일보 신문구독