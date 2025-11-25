울산 이주노동자 확대 갈등 높아

조선업종 외국인 노동자 고용 확대 반대



산업인력난 완화와 지역경제 활성화





동구에는 현재 외국인 노동자 8300명 가량이 HD현대중공업과 HD현대미포 협력 조선업체에 근무하고 있다. 동구의 단위 면적당 외국인 수는 287명으로, 전국 최고 밀집도다. 외국인 노동자 50%가 몰려 있는 동구 방어동에서는 상가 공실과 골목상권 붕괴 등 지역경제의 침체가 우려되고 있는 실정이다.

“무분별하게 외국인 노동자를 늘릴 때가 아니라

한국조선해양플랜트협회는 국내 조선업계에 매년 1만2000명 안팎의 인력이 부족하며, 2027년에는 13만명이 더 필요할 것으로 전망하고 있다.