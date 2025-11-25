시사 전체기사

충남농업기술원, 스마트팜 안내서 발간

입력:2025-11-25 13:49
공유하기
글자 크기 조정
스마트 재배 안내서. 충남도 제공

충남도 농업기술원은 스마트팜 확산과 농업인의 안정적 정착을 돕기 위해 작목별 스마트 재배 안내서를 제작·발간했다고 25일 밝혔다.

올해 발간한 안내서에는 신규 작목으로 오이와 프리지아를 추가해 딸기, 방울토마토, 잎들깨 등 총 8개 작목에 대한 필수 정보를 담았다.

주요 내용은 스마트팜의 필요성과 원리, 설치 시 고려사항, 설치 방법, 시설관리 요령, 데이터 수집·활용, 경영분석, 농가 사례 등이다.

이와 함께 스마트팜 재배 시 온실에서 수집되는 데이터의 종류, 생육 측정법 등을 체계적으로 정리했다.

매뉴얼은 기술원 자체 교육과 시군농업기술센터를 통해 농업인에게 배포할 예정이다.

도 농업기술원 관계자는 “현장 중심 매뉴얼을 확대해 다양한 작목에 적용될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

예산=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
현역 최고령 배우 이순재, 91세로 별세…“연기는 완성이 없다”
아들 데리고 男제자와 호텔 간 교사…CCTV 증거에도 무혐의
청주서 퇴근길 여성 40여일째 실종…“강력 범죄 연루 가능성”
더본코리아 ‘직원 블랙리스트’로 취업 방해 혐의…검찰 송치
“재산 분할 싫어”…20억원 빼돌린 70대 남편 징역형
‘바나나의 위력’… 한글 깨지던 AI 이미지, 더 감쪽같아졌다
인공와우 이식, 치매 위험 낮춘다
1000번 운항·조타실 방문은 0회…좌초 여객선 선장의 민낯
국민일보 신문구독