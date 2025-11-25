우도 14명 사상자 낸 운전자 긴급체포… 급발진 주장
제주 우도에서 관광객 등 14명의 사상자를 낸 렌터카 승합차 운전자가 경찰에 긴급체포됐다.
제주동부경찰서는 교통사고처리특례법 위반(치사상) 혐의로 운전자 A씨(62)를 긴급체포했다고 25일 밝혔다.
A씨는 전날 오후 2시48분쯤 제주시 우도면 연평리 천진항에서 도항선에서 하선한 뒤 대합실 방면으로 돌진해 14명의 사상자를 낸 혐의를 받는다.
이 사고로 차량 동승자와 길을 지나던 보행자 등 3명이 숨지고, 10명이 중경상을 입었다. 이후 경상자가 1명 추가돼 총 14명이 사상했다.
목격자에 따르면 사고 차량은 배에서 빠져나온 뒤 천진항 대합실 방면으로 이동하던 중 갑자기 속도를 내며 직진해 보행자들을 덮쳤다.
차량은 이후에도 멈추지 않고 계속 전진해 대합실 옆 도로표지판 기둥을 들이받고서야 멈춘 것으로 전해졌다.
A씨는 “차량 RPM이 갑자기 올라갔고, 그대로 차량이 앞으로 갔다”며 급발진을 주장하고 있다.
음주 측정 결과 사고 당시 술은 마시지 않은 상태였다.
국립과학수사연구원 제주분원과 제주경찰청, 도로교통공단 등은 이날 오전부터 우도 천진항에서 사고 차량에 대한 현장 감식을 벌여 급발진 여부와 운전자 조작 상태 등을 조사하고 있다.
경찰 관계자는 “운전자가 급발진을 주장함에 따라 역학조사를 벌여 증거를 수집하고, 국과수에 차량 감정을 의뢰해 수사를 벌이고 있다”고 말했다.
한편 사고 차량에는 운전자를 포함해 전남 영암지역에서 관광 온 교인 6명이 타고 있었다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
