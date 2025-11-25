인천서 바이오공정인력양성센터 개소…인재 양성 허브
인천경제자유구역청은 25일 연세대학교 국제캠퍼스에서 ‘바이오공정인력양성센터 개소식’을 진행했다고 밝혔다.
산업통상부와 보건복지부는 지난 2020년 10월 ‘한국형 바이오의약품 공정·개발 전문 인력양성센터’ 사업지로 인천을 선정했다. 이를 통해 인천경제청은 지난 2023년부터 연세대 국제캠퍼스에서 6600㎡ 규모의 바이오공정인력양성센터를 구축했다. 정부 주도의 바이오공정인력양성센터 설립은 아일랜드와 미국에 이어 3번째다. 아시아에서는 최초다.
유정복 인천시장은 이날 축사를 통해 “바이오공정인력양성센터가 교육과 연구, 산업 현장을 잇는 가교 역할을 하며 인천을 글로벌 바이오 인재 양성의 핵심 거점으로 이끌어 주길 기대한다”고 강조했다.
바이오공정인력양성센터는 앞으로 GMP(의약품 제조 및 품질관리) 기준의 첨단 실습시설과 선진 바이오공정 교육시스템을 통해 연 2000명의 바이오 전문인력을 배출할 예정이다.
시설 운영과 관리는 시, 인천경제청, 인천테크노파크가 맡는다. 연세대는 석사급 학위과정과 재직자·구직자 등을 위한 맞춤형 프로그램을 교육 커리큘럼으로 운영한다.
인천경제청은 바이오공정인력양성센터가 바이오 산업 현장에서 실질적으로 요구하는 전주기 맞춤형 인재를 배출할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또 바이오 산업 일자리 창출, 바이오클러스터 초격차 도약, 산·학·연 생태계 활성화 및 세계시장 진출 등 혁신 효과도 불러올 것으로 기대 중이다.
윤원석 인천경제청장은 “바이오공정인력양성센터는 인천이 대한민국 바이오 혁신의 중심으로 도약하는 중요한 출발점”이라며 “우수한 인재 양성 프로그램과 산업 인프라를 통해 인천이 글로벌 바이오 혁신 허브로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
