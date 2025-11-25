인천서 바이오공정인력양성센터 개소…인재 양성 허브

연세대학교 국제캠퍼스 전경. 인천경제청 제공

산업통상부와 보건복지부는 지난 2020년 10월 ‘한국형 바이오의약품 공정·개발 전문 인력양성센터’ 사업지로 인천을 선정했다. 이를 통해 인천경제청은 지난 2023년부터 연세대 국제캠퍼스에서 6600㎡ 규모의 바이오공정인력양성센터를 구축했다.