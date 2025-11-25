76년만에 바뀌는 법…공무원 ‘복종 의무’ 사라진다

12·3 비상계엄 계기 본격 개정 추진

최동석 인사혁신처장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회 전체회의에서 생각에 잠겨 있다. 뉴시스

구체적 직무 수행과 관련한 상관의 지휘·감독에 대해 의견을 제시할 수 있고, 지휘·감독이 위법하다고 판단되는 경우 이행을 거부할 수 있다. 의견제시·이행거부를 이유로 불리한 처우를 하면 안 된다는 점도 명확히 했다.