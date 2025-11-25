포항시, 국회서 미식 팝업홍보관 운영…포항 10미 선보여
경북 포항시가 국회에서 물회 등 포항 식문화의 매력을 알리는 미식 팝업홍보관을 운영해 호응을 얻었다.
시는 24~25일 이틀간 국회 소통관 앞 광장에서 ‘포항 미식 팝업홍보관’을 열고 포항 10미(味)와 푸드테크, 시그니처 디저트 등 지역 대표 미식 콘텐츠를 선보였다고 밝혔다.
이번 행사는 국회의원과 정부·유관기관 관계자, 언론, 일반 시민들에게 포항 10味, 푸드테크, 시그니처 디저트 등 포항의 외식산업과 미식 문화를 직접 체험할 수 있도록 마련됐다.
홍보관에는 포항 유네스코 창의도시 네트워크(미식 분야) 가입 추진 현황과 포항시 외식업 특화 거리 홍보, 포항 10미 시식 체험 등 포항 외식산업의 대표 정책과 콘텐츠가 한눈에 볼 수 있도록 구성했다.
등푸른막회·물회 등으로 구성된 ‘포항 10미’ 시식 프로그램은 방문객들의 큰 관심을 끌며 포항 해양 미식의 특징과 맛을 생생하게 전달했다.
특히 ‘AI x FoodTech Zone’에서는 휴머노이드 조리 로봇이 팝콘을 제공하는 시연이 진행됐다. 첨단기술 기반의 체험형 콘텐츠는 “포항이 지향하는 미래형 미식도시의 청사진을 보여줬다”는 평가를 받으며 현장 관계자들의 시선을 끌었다.
또 지역 디저트를 소개하는 시그니처 디저트 존도 운영됐다. 흥해라 이팝(이바비 그린술빵), 해풍미당(산딸기 캐러멜) 등 로컬 브랜드 디저트가 전시되며 포항 미식의 확장 가능성을 확인했다.
이강덕 포항시장은 “포항이 보유한 미식 자원과 푸드테크 역량은 글로벌 식품 시장에서도 충분한 경쟁력을 갖추고 있다”며 “포항이 대한민국을 대표하는 글로벌 미식관광도시로 도약할 수 있도록 대담하고 지속적인 도전을 이어가겠다”고 말했다.
