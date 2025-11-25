시사 전체기사

포항시, 국회서 미식 팝업홍보관 운영…포항 10미 선보여

입력:2025-11-25 12:17
공유하기
글자 크기 조정
25일 포항시가 국회 소통관 앞 광장에서 포항 미식 팝업홍보관을 운영했다. 포항시 제공

경북 포항시가 국회에서 물회 등 포항 식문화의 매력을 알리는 미식 팝업홍보관을 운영해 호응을 얻었다.

시는 24~25일 이틀간 국회 소통관 앞 광장에서 ‘포항 미식 팝업홍보관’을 열고 포항 10미(味)와 푸드테크, 시그니처 디저트 등 지역 대표 미식 콘텐츠를 선보였다고 밝혔다.

이번 행사는 국회의원과 정부·유관기관 관계자, 언론, 일반 시민들에게 포항 10味, 푸드테크, 시그니처 디저트 등 포항의 외식산업과 미식 문화를 직접 체험할 수 있도록 마련됐다.

홍보관에는 포항 유네스코 창의도시 네트워크(미식 분야) 가입 추진 현황과 포항시 외식업 특화 거리 홍보, 포항 10미 시식 체험 등 포항 외식산업의 대표 정책과 콘텐츠가 한눈에 볼 수 있도록 구성했다.

등푸른막회·물회 등으로 구성된 ‘포항 10미’ 시식 프로그램은 방문객들의 큰 관심을 끌며 포항 해양 미식의 특징과 맛을 생생하게 전달했다.

특히 ‘AI x FoodTech Zone’에서는 휴머노이드 조리 로봇이 팝콘을 제공하는 시연이 진행됐다. 첨단기술 기반의 체험형 콘텐츠는 “포항이 지향하는 미래형 미식도시의 청사진을 보여줬다”는 평가를 받으며 현장 관계자들의 시선을 끌었다.

또 지역 디저트를 소개하는 시그니처 디저트 존도 운영됐다. 흥해라 이팝(이바비 그린술빵), 해풍미당(산딸기 캐러멜) 등 로컬 브랜드 디저트가 전시되며 포항 미식의 확장 가능성을 확인했다.

이강덕 포항시장은 “포항이 보유한 미식 자원과 푸드테크 역량은 글로벌 식품 시장에서도 충분한 경쟁력을 갖추고 있다”며 “포항이 대한민국을 대표하는 글로벌 미식관광도시로 도약할 수 있도록 대담하고 지속적인 도전을 이어가겠다”고 말했다.

포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
아들 데리고 男제자와 호텔 간 교사…CCTV 증거에도 무혐의
청주서 퇴근길 여성 40여일째 실종…“강력 범죄 연루 가능성”
더본코리아 ‘직원 블랙리스트’로 취업 방해 혐의…검찰 송치
“재산 분할 싫어”…20억원 빼돌린 70대 남편 징역형
‘한국 방송 역사의 산증인’ 원로 배우 이순재 별세…향년 91세
‘바나나의 위력’… 한글 깨지던 AI 이미지, 더 감쪽같아졌다
인공와우 이식, 치매 위험 낮춘다
1000번 운항·조타실 방문은 0회…좌초 여객선 선장의 민낯
국민일보 신문구독