경찰 “국정자원 화재, 작업자 과실로 발생”…원장 등 19명 입건
지난 9월 국가정보자원관리원(국정자원) 대전본원에서 발생한 화재는 작업자들의 과실때문에 발생한 것으로 나타났다.
대전경찰청 국정자원 화재 수사 전담팀은 당시 작업자들이 배터리 전원을 차단하지 않고 절연작업도 하지 않은 채 작업을 하다 화재가 발생했다고 25일 밝혔다.
경찰에 따르면 무정전·전원장치(UPS) 시스템에 연결된 배터리를 이전하려면 UPS 본체의 전원을 차단한 뒤 배터리 랙에 있는 전원을 모두 차단하고 작업을 해야 한다.
경찰이 관계자들의 진술과 압수물 등을 분석한 결과 작업자들은 당시 UPS 본체의 전원 및 배터리 랙 8개 가운데 1번 랙의 전원만 차단한 상태에서 작업을 진행한 것으로 나타났다. 모든 배터리 랙의 전원을 꺼야만 전원 차단 효과가 있기 때문에 사실상 전원이 꺼지지 않은 상태에서 작업을 진행한 셈이다.
배터리 랙 상단에 있는 콘트롤 박스에 부착된 전선을 분리한 뒤에는 절연작업을 해야 했지만 작업자들은 이 역시 지키지 않은 것으로 확인됐다.
다만 경찰은 작업자들의 전반적인 과실로 인해 화재가 발생한 것은 맞지만, 구체적으로 어떤 행위때문에 발화가 시작됐는지는 밝혀지지 않았다는 입장이다.
경찰은 업무상 실화 혐의로 국정자원 원장 등 국정자원 관계자 4명, 현장 소장 등 작업자 3명, 감리업체 관계자 2명, 재하도급 업체 관계자 1명 등 총 10명을 입건했다.
조대현 대전청 형사기동대장은 “국과수가 진행한 재연실험 결과와 화재현장 CCTV 영상에 나온 섬광의 유무, 연기의 색깔 등을 감안하면 배터리 열폭주로 인한 화재 가능성은 낮다”며 “분리하지 않은 전선이 다른 전선과 접촉하면서 발화한 것으로 추정되지만 구체적으로 어떤 행위 때문에 발화가 시작됐는지는 확인되지 않았다”고 설명했다.
경찰은 작업에 참여한 업체들이 불법 하도급을 저지른 정황도 확인하고 5개 업체 관계자 10명을 전기공사업법위반 혐의로 입건했다. 이들 중 1명은 업무상 실화 혐의로도 입건됐다.
배터리 이설작업을 최초로 수주한 A사와 B사는 공동으로 사업을 추진하겠다며 30억원에 이 사업을 낙찰받았다. 이들 업체는 C사에 하도급을 줬고, C사는 직원 2명을 일시적으로 퇴사시킨 뒤 A사에 입사한 것처럼 서류를 꾸몄다. C사는 공사 대부분을 직접 수행하기로 했지만 다시 2개 업체에 재하도급을 준 것으로 조사됐다.
국정자원 관계자들은 경찰 조사에서 하도급 업체들이 배터리 이설 작업에 참여한 사실을 전혀 몰랐다고 진술했다고 한다.
경찰은 피의자 조사가 마무리되는 대로 다음달 중 이들을 검찰에 송치할 예정이다.
조 대장은 “불법 하도급과 관련된 형사처벌은 하도급을 주고 받은 이들이 모두 처벌받지만, 행정처분은 하도급을 주거나 명의를 대여한 이들만 받는다”며 “위험성이 큰 리튬이온 배터리 이설작업 관련 매뉴얼을 정비하고, 불합리한 행정처분에 대해 관련 협회와 부처에 개선안을 마련토록 권고할 예정”이라고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사