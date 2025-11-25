비수도권은 취득세 중과세 폐지해야…주택시장 불황타파 나선 경남도

박명균 경남도 행정부지사가 24일 지역 주택시장 불황 극복대책을 브리핑하고 있다. 경남도 제공

도는 현재의 주택시장 침체를 단순한 경기 조정 국면이 아닌 지역의 생존 기반이 위협으로 인식하고, 지역 현실에 맞는 부동산 규제완화·공급확대 등 5개 과제를 정부에 건의한다고 지난 24일 밝혔다.

한국토지주택공사(LH)의 매입임대사업 물량 배정을 대폭 확대하고 매입가격 산정방식 등 지방건설사의 참여 여건도 개선할 것을 건의했다. 또

도는 자체적인 주택시장 활성화 방안도 속도감 있게 추진한다.