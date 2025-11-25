경기도 특사경, 탄소중립·도민 안전 위한 신규 수사 강화

신규수사 우수 아이디어 3건 선정·반영

‘악취 배출 사업장 수사’는 수사 전 지자체 관련 부서와 협력해 악취 방지계획 수립 여부를 점검하고, 악취 민원이 많은 곳과 관리 취약 업종을 중심으로 집중 조사한다. 도민 생활과 직결된 민원 문제를 해결하기 위한 선제 조치다.