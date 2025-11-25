지하철 무임수송 손실 국비 지원, 국민청원 5만명 넘겨
전국 6개 도시철도 운영 기관 촉구
도시철도 무임수송 손실에 대한 국비 보전을 요구하는 국민청원이 24일 기준 5만명을 넘기며 국회 심의 요건을 갖춘 것으로 나타났다.
25일 광주교통공사에 따르면 이번 청원은 초고령사회 진입에 따라 재정적 한계에 직면한 운영 기관의 상황에 대해 국민적 공감대를 형성하고, 도시철도법 개정 등 관련 법률 및 제도 개선을 위해 서울교통공사와 광주교통공사 등 전국 6개 도시철도 운영 기관이 지난달 27일부터 이어왔다.
광주교통공사 등은 각 역에 청원 참여를 호소하는 현수막을 게시하고 대시민 캠페인을 펼치는 등 전사적인 홍보 활동을 펼쳤다. 지하철 무임수송 국비 지원은 국민청원 동의가 국회 심사 요건 기준인 5만명을 돌파함으로써 소관 상임위원회에서 본격 논의될 전망이다.
현재 22대 국회에는 도시철도법과 노인복지법 등 지하철 무임 손실 지원을 골자로 하는 법률 개정안 4건이 계류 중이다.
조익문 광주교통공사 사장은 “청원에 참여해주신 모든 국민들께 진심으로 감사의 말씀을 드린다”며 “앞으로도 운영 기관들이 국민의 이동권을 보장하고 최상의 교통서비스를 제공할 수 있도록 국회와 정부의 지속적인 관심을 부탁드린다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
