유턴 차량에 치인 모녀…7살 딸 숨지고 30대 엄마 중상
부산 남구 한 아파트 앞 삼거리 교차로서 사고
부산 남구 소재 아파트 근처에서 유턴을 하던 차량이 모녀를 들이받아 초등학생 딸이 숨지고 30대 엄마가 중상을 입었다.
25일 부산 남부경찰서에 따르면 전날 오후 2시5분쯤 남구 우암동 한 아파트 앞 삼거리 교차로에서 A씨(50대)가 운전한 스포티지 차량이 유턴을 하던 중 모녀를 쳤다.
이 사고로 초등학교 1학년인 7세 딸이 숨지고, 엄마가 중상을 입었다.
차량이 유턴한 곳은 중앙선이 없는 이면도로 구간인 것으로 알려졌다. 펜스가 있었으나, 차량은 펜스를 뚫고 모녀를 그대로 들이받았다.
경찰은 운전자 A씨도 경상을 입어 치료를 받아야 하기 때문에 소환 조사는 아직 하지 않았다고 설명했다. A씨는 술을 먹고 운전대를 잡지 않은 것으로 조사됐다.
경찰 관계자는 “운전자에 대한 조사가 이뤄지지 않아 적용 죄명은 추후 결정될 예정”이라며 “차량 블랙박스와 주변 CCTV 등 영상자료를 토대로 정확한 사고 경위 조사하고 있다”고 설명했다.
