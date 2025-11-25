‘2025 대한민국과일산업대전’ 27일 개막
국산 과일 산업의 현재와 미래를 한자리에서 조망하는 ‘2025 대한민국 과일산업대전’이 11월 27일부터 29일까지 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장 1·2홀에서 열린다.
올해 15회를 맞는 이번 행사는 농림축산식품부가 주최하고 한국과수농협연합회가 주관하는 국내 최대 규모의 과일 산업 박람회다.
행사 기간에는 전국 대표 과일부터 신품종까지 전시가 이뤄지며 관람객은 시식·체험·구매를 한 자리에서 즐길 수 있다. 대한민국 대표과일 선발대회 시상식, 사랑의 과일 전달식, 우리과일 요리경연대회 등 무대 프로그램이 이어지고, 가족 단위 방문객을 위한 ‘우리과일 칵테일쇼’ ‘실감체험’ ‘AI사진관’ 등 참여형 콘텐츠도 운영된다.
어린이 식생활 교육을 겨냥한 ‘어린이 우리과일 탐험대’는 7대 과종과 신품종을 배우고 맛보는 프로그램으로 구성됐다. 주최 측은 “놀이 기반 학습을 통해 국산 과일에 대한 친밀도를 높이고 일상 소비로 연결되도록 기획했다”고 설명했다.
주제별 전시관도 마련됐다. 대표과일 선발대회 수상작을 모은 ‘대표과일관’, 기후적응형 품종을 포함한 ‘신품종소개관’, 정책·유통 정보를 제공하는 ‘과일정책홍보관’에서 품종 특성, 저장·유통, 안전관리 체계를 한눈에 살펴볼 수 있다. 현장 ‘우리과일 장터’에서는 수상작과 신품종을 합리적인 가격으로 직거래할 수 있으며 과일 꾸러미 증정과 경품 이벤트도 진행된다.
올해는 경북권 대형 산불 피해를 딛고 일어난 청송군의 참여가 주목된다. 청송군은 국내 최대 사과 주산지로 지난해 7만5000t을 생산해 전국 사과 생산량의 14%를 차지했다. 올해 산불로 재배 여건이 악화됐지만 지역 농가의 단합된 복구 노력으로 다시 결실을 맺었고, 이번 박람회에서 성과와 회복 과정을 공유한다.
기후위기 대응을 위한 ‘과수 기후변화 대응 포럼’도 28일 본 행사와 연계해 열린다. 농촌진흥청은 기후적응형 품종 개발 현황과 향후 계획, 재해 대응 및 방제 기술을 발표하고, 농림축산식품부는 원예농산물 안정 생산·공급지원사업, 2026년 과수산업 추진 방향, 재해보험·수입안정보험 운영 방향을 설명한다. 관계기관·전문가·생산농가가 재배기술과 지원정책을 놓고 토론을 이어갈 예정이다.
행사에 앞서 지난 21일 대전역 대합실에서는 시민 대상 팝업부스가 운영됐다. 과일 전시와 참여 이벤트로 현장 관심을 끌어 행사 방문을 유도했다는 평가다.
박철선 한국과수농협연합회장은 “2025 대한민국 과일산업대전은 생산자와 소비자가 함께 만드는 과일 축제이자 국산 과일 산업의 비전과 매력을 직접 확인할 수 있는 자리”라며 “온 가족이 즐기며 우리 과일의 가치에 공감하는 시간이 되길 기대한다”고 말했다.
