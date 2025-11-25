웰컴저축은행 웰컴챔피언스컵, 베트남 호이아나 쇼어스GC서 개최
12명의 KPGA투어 챔피언들의 스페셜 매치
한국프로골프협회(이하 KPGA)가 주관하는 스페셜 이벤트 대회 ‘2026 웰컴저축은행 웰컴챔피언스컵’이 베트남 꽝남성에 위치한 호이아나 쇼어스GC에서 오는 27일까지 열린다.
이번 대회에는 KPGA투어 역대 우승자 12명이 출전해 우승 경쟁을 펼친다. 그 중 김홍택(백송홀딩스-아시아드CC 부산오픈), 전가람(현대해상 최경주 인비테이셔널), 김재호(렉서스 마스터즈), 박성국(골프존 오픈)은 올 우승자 자격, 통산6승의 허인회, 통산2승의 정찬민, 김찬우, 이대한, 이동민, 한승수, 백석현, 이형준은 역대 우승자 자격으로 출전한다.
올해로 12년째를 맞이하는 ‘웰컴저축은행 웰컴챔피언스컵’은 KPGA 정규 투어를 마무리하고 우승자들이 한 자리에 모여 실력을 겨루는 비시즌 스페셜 매치다.
경기 방식은 12강전부터 결승전까지 1대1 매치플레이 토너먼트로, 매 경기 박진감 넘치는 플레이가 펼쳐질 예정이다. 특히 12강전 예선 후에는 패자 부활전이 한 차례 있다. 총상금은 1억 5000만원, 우승상금은 5000만원이다.
호이아나 쇼어스GC는 ‘2024 아시아 100대 골프코스’ 에서 베트남 골프코스 중 1위로 선정된 신흥 명문 구장이다.
2026 웰컴저축은행 웰컴챔피언스컵은 총 13편으로 제작돼 SBS골프, SBS골프2에서 내년 1월부터 방송될 예정이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사