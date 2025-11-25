스포츠 전문 채널 스포티비(SPOTV), LPGA투어와 미디어 파트너십 체결
내년부터 LPGA투어 경기 중계
미국여자프로골프(LPGA)투어 국내 주관 방송사로 스포츠 전문 채널 스포티비(SPOTV)가 결정됐다.
LPGA는 아시아를 대표하는 스포츠 미디어 기업인 에이클라미디어그룹(Eclat Media Group)과 그룹 산하 국내 스포츠 전문 채널 스포티비(SPOTV)와 미디어 파트너십을 체결했다고 25일 발표했다.
이번 협력은 여성 골프의 글로벌 성장과 팬층 확대를 위한 LPGA의 전략적 노력의 일환으로, 양사는 핵심 시장인 한국에서 선수 및 대회 관련 콘텐츠를 강화하는데 힘을 모으기로 최종 협의했다. 이번 계약에 따라 LPGA는 2026 시즌부터 다년간 투어 전 경기를 스포티비의 TV 채널과 디지털 플랫폼을 통해 중계한다.
또한, 에이클라미디어그룹은 스포티비를 비롯해 골프 다이제스트 코리아 등 자사가 보유한 다양한 디지털·프린트·소셜 미디어 채널 전반에 대한 마케팅 및 편집 콘텐츠 강화에도 투자해 LPGA 선수와 대회 관련 오리지널 콘텐츠를 더욱 폭넓게 선보일 계획이다. 이를 통해 한국 골프 팬들은 LPGA 선수들의 활약과 다양한 소식을 더욱 쉽고 풍성하게 접할 수 있을 것으로 기대된다.
크레이그 케슬러(Craig Kessler) LPGA 커미셔너는 “한국은 LPGA 역사에서 매우 중요한 위치를 차지해온 핵심 시장이며 특히 한국 선수들과 파트너, 미디어가 기여한 영향력은 여전히 막강하다”며 “이번 협력을 통해 한국 팬들에게 역대 최고 수준의 콘텐츠 접근성과 관람 경험을 제공해 LPGA투어 선수들에 대한 주목도를 더욱 높여 나갈 것”이라고 강조했다.
스포티비 관계자는 “스포티비는 세계적인 골프 콘텐츠들을 골프다이제스트 코리아, 스포티비 나우, 그리고 약 1700만 구독자를 보유한 소셜 미디어 채널을 통해 골프 콘텐츠를 글로벌 팬들에게 제공해왔다”며 “앞으로도 LPGA와 함께 브랜드 가치를 높이고, 시청자들의 골프 시청 경험을 강화하기 위해 대회 중계는 물론, 오리지널 골프 콘텐츠 개발에도 투자와 지원을 아끼지 않을 것”이라고 덧붙였다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
