아들 데리고 男제자와 호텔 간 교사…CCTV 증거에도 무혐의
자신이 근무하던 고등학교에 다니는 제자를 성적 학대한 혐의로 전 남편에게 고발당한 전직 교사가 검찰에서 불기소 처분을 받았다. 특히 제자와 만나는 장소에 한 살배기 아들을 데려가 입맞춤과 포옹하는 것을 보인 혐의로도 고소당했지만 검찰은 아동학대도 혐의도 없다고 봤다.
25일 연합뉴스에 따르면 서울남부지검은 지난 14일 아동학대처벌법과 아동복지법 위반 혐의를 받는 전직 교사 A씨(34)에 대해 증거불충분을 이유로 혐의없음 처분했다.
A씨는 제자인 고교생 B군과 2023년 8월부터 2024년 1월까지 서울·경기·인천 호텔 등에 투숙하며 성적 행위를 하고 아들을 데려간 혐의로 전 남편에게 고소·고발당했다.
당시 혼인 관계였던 전 남편은 호텔 로비와 식당 등에서 이들이 포옹과 입맞춤을 하는 CCTV 영상과 다수의 호텔 예약 내역 등을 증거로 제출했다. 전 남편 측은 A씨가 구매한 코스튬과 B군 주거지 인근에서 수거한 담배꽁초를 사설 업체에 맡겨 DNA를 대조해본 결과 상당 부분 일치한다고 주장했다.
반면 A씨는 포옹과 입맞춤 외에 신체 접촉을 하거나 교제한 적이 없고, 호텔에 함께 투숙한 적이 없었다는 주장도 폈다.
검찰은 관계를 의심할 만한 정황이 확인되지만 B군이 만 18세가 되는 2023년 9월 이전에 성적 행위가 이뤄진 사실을 인정하기 어렵다고 판단했다. A씨 휴대전화 포렌식을 했으나 B군과의 대화가 대부분 삭제된 상태였고 진술 등에서도 아동학대가 인정될 증거가 없다고 봤다. B군이 DNA 제출을 거부하고 법원이 강제채취를 불허해 판별도 어려웠다.
A씨는 사건 발생 뒤 이혼 소송을 당해 패소했다. 법원은 A씨와 B군이 전 남편에게 각각 7000만원, 1000만원의 위자료를 주라고 판결했다.
검찰은 소송에서 인정된 사실과 별개로 성적 학대의 구체적 상황이 확인되지 않는 한 혐의 인정은 어렵다고 봤다. 아동학대 혐의도 불기소했다. 전 남편은 검찰 판단에 불복해 항고할 계획이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
