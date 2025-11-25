시사 전체기사

"천사로 기억되길" 아들딸 둔 엄마 5명 살리고 하늘로 [아살세]

입력:2025-11-25 09:22
수정:2025-11-25 09:54
이지원(45)씨, 심장과 폐, 간 등 기증
지난 8월 심한 두통 느낀 뒤 의식 못 찾아
늘 주변 사람 챙겨…친정 엄마 16년 넘게 간호

지난 9월 심장과 폐 등을 기증하며 5명에게 새 생명을 선물하고 세상을 떠난 이지원(45)씨. 한국장기조직기증원 제공

심한 두통을 느끼다가 쓰러진 뒤 의식을 되찾지 못한 40대 여성이 장기기증으로 5명에게 새 생명을 선물하고 세상을 떠났습니다.

한국장기조직기증원은 지난 9월 6일 가톨릭대 성빈센트병원에서 이지원(45)씨가 심장과 폐, 간, 좌우 신장을 기증한 후 숨졌다고 25일 밝혔습니다.

아들과 딸을 둔 이씨는 지난 8월 12일 극심한 두통을 느껴 119에 신고를 한 뒤 의식을 잃고 쓰러졌습니다. 그는 병원으로 이송된 후에도 의식을 회복하지 못하고는 결국 뇌사 판정을 받았습니다.

가족들은 이씨를 이대로 보낼 수 없다는 생각에 다시 일어나기만을 간절히 희망했다고 합니다. 하지만 시간이 지날수록 상태가 눈에 띄게 안 좋아지면서 그의 죽음을 받아들일 수밖에 없게 됐습니다.

가족들은 이씨가 어디선가 살아 숨 쉬길 바라는 마음과 아이들이 커서 엄마의 마지막을 기억할 때 ‘다른 생명을 살리고 간 천사 같은 사람이었다’고 생각해 주길 바라는 마음으로 기증을 결심했습니다.

가족들에 따르면 이씨는 늘 밝은 성격으로 주변 사람을 잘 챙기는 사람이었습니다. 2007년 갑자기 친정어머니가 뇌출혈로 쓰러진 뒤에는 16년 넘게 지극정성으로 병 간호를 하기도 했다고 하네요.

남편 서준혁씨는 “그동안 우리 가족을 위해 너무 고생하고 수고했다”면서 “하늘에서 우리 걱정하지 말고 편히 잘 쉬어. 너의 사랑 오래오래 기억할게”라고 작별 인사를 건넸습니다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

