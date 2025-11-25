아이가 갑자기 아프다고요?…“병원 동행하고 귀가까지 책임집니다”

경북 안동시, ‘아픈 아이 병원 진료 동행서비스’…맞벌이 가정 돌봄 공백 해소하며 호응





경북 안동시는 지난해 5월부터 시행 중인 ‘아픈 아이 병원진료 동행서비스’가 맞벌이·한부모·다자녀 가정 등의 돌봄 공백을 해소하며 큰 호응을 얻고 있다고 25일 밝혔다.



이 서비스는 4세 이상 유아부터 초등학생까지의 아동이 갑자기 아플 때 보호자의 업무 등으로 병원 방문이 어려운 경우, 전문 돌봄사가 병원에 동행해 진료와 약 처방 과정을 지원한다.



보호자는 ‘경상북도 모이소 앱’을 통해 간편하게 신청할 수 있으며 전문 돌봄사가 전용 차량으로 가정 방문→병원 동행→처방·복용 안내→귀가까지 책임진다. 서비스 이용료는 전액 무료며 보호자는 병원비와 약제비만 부담하면 된다.



사업 시행 이후 현재까지 318명의 아동이 서비스를 이용했으며 보호자 대상 만족도 조사 결과 5점 만점에 4.9점으로 매우 높은 평가를 받았다.



이용자들 가운데 “다시 이용하겠다”는 응답이 100%로 나타나 실질적인 양육부담 해소 효과가 입증됐다.



이용자 A씨는 “아이가 갑자기 아파도 직업 특성상 휴가를 내기 어려워 늘 마음이 무거웠다”며 “전담 선생님이 병원부터 귀가까지 꼼꼼히 챙겨주시고 진료 내용을 문자로 상세히 알려주셔서 정말 큰 도움이 됐다”고 말했다.



권기창 안동시장은 “부모들이 일과 육아를 병행할 수 있는 환경을 조성하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 아이를 안심하고 키울 수 있는 도시, 걱정 없이 아이를 낳을 수 있는 안동을 만들기 위해 지속적으로 지원을 확대하겠다”고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



