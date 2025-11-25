시사 전체기사

찬바람 가운데 눈·비…중부·호남 미세먼지 ‘나쁨’

입력:2025-11-25 06:51
공유하기
글자 크기 조정
수도권 지역 초미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이는 지난 7일 오전 서울 종로 일대가 뿌옇게 보인다. 연합뉴스

25일 전국이 대체로 흐리고 대부분 지역에 천둥·번개를 동반한 비나 눈이 내리겠다. 비와 눈이 내리는 곳에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 칠 수 있겠고, 일부 지역에는 싸락우박도 떨어지겠다.

늦은 새벽 서해안을 시작으로 온 비는 오전에 강원 동해안을 제외한 전국으로, 낮에는 강원 동해안으로 확대됐다가 늦은 오후에 대부분 그치겠다. 강원도와 충북 북부, 전북 동부, 경북 북동 산지·북부 동해안은 밤까지 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 강원 산지·동해안과 울릉도·독도 5~20㎜, 수도권과 강원 내륙, 충청권, 전북 5~15㎜, 광주·전남과 제주도 5~10㎜, 경상권 5㎜ 안팎이다.
지리산국립공원 경남사무소는 지리산에 올해 첫눈이 내리고 첫 상고대가 피었다고 지난 18일 밝혔다. 연합뉴스

강원 북부 높은 산지(해발고도 1000ｍ 이상)와 제주도 산지는 1~5㎝, 강원 중·남부와 전북 동부 높은 산지는 1㎝ 안팎의 눈이 내려 쌓이겠다.

중부 서해안과 전라 서해안은 강풍특보가 내려진 가운데 바람이 순간 초속 20m 이상으로 매우 강하게 불겠다. 전남 남해안과 제주도도 오전부터 점차 바람이 순간 초속 20ｍ(제주도 산지 초속 25ｍ) 이상으로 매우 강하게 불면서 강풍특보가 내려질 가능성이 있겠다.

대부분 지역은 바람이 순간 초속 15m 이상으로 강하게 부는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야겠다.
수도권 지역 초미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이는 지난 7일 오전 서울 광화문광장에서 한 시민이 마스크를 쓴 채 걸어가고 있다. 연합뉴스

미세먼지 농도는 수도권과 강원 영서, 충청, 호남은 ‘나쁨’, 그 밖의 지역은 ‘보통’ 수준으로 예상된다.

초미세먼지를 기준으로 한 농도는 오전 중 수도권과 강원 영서, 충청, 호남에서 ‘매우 나쁨’, 강원 영동과 영남, 제주에서 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다. 늦은 오전부터 청정한 북서 기류가 유입되면서 대부분 지역에서 농도가 낮아지겠다.

낮 기온은 9∼14도로 예년과 비슷하겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 8.3도, 인천 8.9도, 수원 5.8도, 춘천 1.8도, 강릉 9.7도, 청주 8.1도, 대전 8.0도, 전주 7.9도, 광주 10.2도, 제주 14.4도, 대구 4.5도, 부산 11.4도, 울산 7.6도, 창원 9.2도 등이다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5~3.5ｍ, 서해 앞바다에서 1.0~3.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5~3.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 1.0~4.0ｍ, 서해 1.5~4.5ｍ로 예상된다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
993
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘한국 방송 역사의 산증인’ 원로 배우 이순재 별세…향년 91세
찬바람 가운데 눈·비…중부·호남 미세먼지 ‘나쁨’
인공와우 이식, 치매 위험 낮춘다
1000번 운항·조타실 방문은 0회…좌초 여객선 선장의 민낯
한국어·영어로 “관광객은 점심 때 오지마”…日 소바집 결국 사과
바가지 논란에 손님 뚝…광장시장 3억 소송전 간다
“SSANㅌr MOZIP”…아파트에 붙은 외계어 알고 보니 ‘뭉클’
베트남서 한국인 남성 시신 가방서 발견…한국인 2명 조사
국민일보 신문구독