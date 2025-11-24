게임이용자협회 “아이온2 적극적인 소통 의지 확인”

지스타2025 아이온2 시연 부스 전경. 게임사 제공

엔씨소프트는 지난 19일 게임 출시 직후 제기된 여러 이슈에 대해 연속 라이브 방송을 진행하며 이용자 의견을 수렴했다. 소인섭 사업실장과 김남준 PD가 두 차례 방송에 참여해 문제 상황을 설명하고 향후 개선 방향을 제시했다.