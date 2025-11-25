‘바나나의 위력’… 한글 깨지던 AI 이미지, 더 감쪽같아졌다

구글, ‘나노 바나나 프로’, 공개 직후 뜨거운 반응

포토샵 등 전통적 소프트웨어는 ‘타격’

영문을 한글로 정확하게 번역해 보여주는 음료 캠페인 콘셉트 사진. 구글 제공

이미지를 생성하는 것을 넘어 이용자에게 실질적인 도움이 되는 콘텐츠를 만들 수 있게 한다”고 소개했다. 포스터나 광고에 쓰일 만한 텍스트도 정확하고 가독성 있게 생성한다고 강조했다. 구글이 제시한 이미지에는 영어 문구를 한글로 정확하게 번역해 출력한 결과가 나타났다. 챗GPT 등을 통해 이미지를 생성했을 때 한글을 부정확하게 표현했던 것과 대조적이다.

날씨나 스포츠 경기 결과와 같은 실시간 정보를 시각화하는 것도 가능하다. 이용자가 사진 파일을 올린 뒤 카메라 앵글을 조정하거나 초점을 변경하고, 조명이 비추는 방향도 자유롭게 바꿀 수 있다.

사진의 포커스를 사람에서 꽃으로 바꾼 나노 바나나 프로 사용례. 구글 제공

어도비의 전통적인 소프트웨어 사업에 위협이 되고 있다”고 진단했다.