넵튠, ‘불꽃야구’ 제작사 스튜디오 C1에 실시간 채팅 솔루션 ‘클랫’ 공급

넵튠이 예능 프로그램 제작사 스튜디오 C1의 자사 플랫폼에 기업용 채팅 솔루션 ‘클랫(KLAT)’을 공급했다고 24일 밝혔다.

스튜디오 C1은 ‘불꽃야구’, ‘도시어부’, ‘강철부대’ 등 다수의 인기 예능 프로그램을 제작한 장시원 PD가 설립한 스튜디오로 대표작인 불꽃야구는 최고 동시 접속자 수 30만명에 육박할 정도로 인기리에 방영 중인 콘텐츠다.이번 클랫 도입으로 스튜디오 C1은 수만명의 라이브 방송 시청자들이 콘텐츠를 즐기는 동시에 채팅으로 실시간 소통할 수 있는 방송 시스템을 구축한다.넵튠은 불꽃야구에 우선적으로 클랫을 공급하는 데 이어 지속적으로 스튜디오C1의 채팅 인프라 조성에 함께하기로 했다.클랫은 스튜디오 C1에 앞서 스포티비, EBS 등 방송·미디어 고객사에 솔루션을 공급하며 안정적인 채팅 서비스 운영 능력을 입증했다. 현재 SSG닷컴, KT알파, 한화시스템, 롯데이노베이트 등을 주요 고객사로 확보했다.넵튠 권진형 클랫 총괄팀장은 “스튜디오 C1 공급을 기점으로 클랫이 영상 라이브 스트리밍 시장에서 실시간 채팅 솔루션의 새로운 대안으로 자리매김할 것”이라며 “대규모 트래픽에도 원활한 채팅 환경을 유지할 수 있도록 품질 관리에 힘쓰겠다”고 말했다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지