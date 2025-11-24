홍현지, 샤브올데이 GTOUR MIXED’ 4차 대회 결선 우승
홍현지가 ㈜골프존(각자대표이사 박강수·최덕형)이 지난 22일 대전 골프존조이마루 경기장에서 개최한 ‘2025 샤브올데이 GTOUR MIXED’ 4차 대회 결선에서 최종 합계 18언더파(1라운드 9언더파, 2라운드 9언더파)로 우승했다.
총상금 8000만원이 걸린 이번 대회는 25시즌 정규투어 1~7차 및 혼성 MIXED 1~3차 대회 기록을 기준으로 남, 여 40명씩 총 80명이 출전했다.
경기는 골프존 투비전NX 투어 모드에서 컷 오프 없이 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이로, 티박스(남녀 홀별 세팅 상이)를 제외한 대회 환경은 GTOUR 정규투어 대회와 동일하게 진행됐다.
홍현지는 이번 우승으로 올 시즌 4승 및 통산 13승째를 기록했다. 조예진이 2타차 준우승(최종 합계 16언더파)을 차지했다.
홍현지는 “어려운 코스에서 생각지도 못한 우승을 하게 돼 영광”이라며 “경기를 주최해주신 골프존과 샤브올데이, 메인 스폰서 관계자분들께 감사드린다”고 소감을 밝혔다.
