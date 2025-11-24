“항철위 조사 손 떼라”…제주항공 참사 유가족, 공청회 연기 촉구
입장문 내고 항철위 독립 주장
12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사를 조사중인 항공철도사고조사위원회(항철위)가 다음달 4일 사고 조사 결과를 발표하는 공청회를 예고한 가운데 참사 유가족들이 “빠른 조사보다 바른 조사가 먼저”라며 공청회 잠정 연기를 촉구했다.
12·29 무안공항 제주항공 참사 유가족협의회(협의회)는 24일 입장문을 내고 “국토부 소속 항철위는 모든 조사 활동을 중단하고, 12월 4일 공청회를 잠정 연기하라”고 밝혔다.
협의회는 “사고 책임으로부터 자유로울 수 없는 국토부 소속 항철위가 주도하는 조사는 시작부터 공정성이 훼손된 것”이라며 “우리는 빠른 조사가 아닌 진실을 밝히는 바른 조사를 원한다”고 강조했다.
협의회는 또 “진상 규명의 신뢰를 위해서라도 조사는 독립적 조사기구로 전환된 이후에만 재개돼야 한다”며 “국회는 항철위를 국토부로부터 독립시키기 위한 법 개정을 반드시 의결해야 한다”고 밝혔다.
이와 관련 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 김원이(목포) 의원 등 10명은 항철위를 국토부로부터 독립시키는 내용의 개정안을 발의한 상태다. 국토교통위는 오는 26일 제3차 교통법안심사소위원회를 열어 항철위 독립을 담은 항공·철도사고조사법 개정안 등 여러 법안을 심사할 예정이다.
