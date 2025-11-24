‘현역 입대→신인왕’ 안현민 “다른 선수들도 희망 얻길”
프로야구를 대표하는 차세대 거포로 떠오른 안현민(KT 위즈)이 생애 단 한 번 주어지는 신인왕의 주인공이 됐다. 프로 데뷔 직후 저조한 활약 탓에 현역으로 군 복무를 마쳤던 그는 “많은 선수들이 제가 열심히 하는 모습을 보면서 희망을 얻길 바란다”고 말했다.
안현민은 24일 열린 2025 KBO 시상식에서 신인상 타이틀을 손에 쥐었다. 기자단 투표에서 125표 중 110표(득표율 88%)를 얻는 압도적 지지를 받았다. KT 선수의 신인상 수상은 2018년 강백호(현 한화), 2020년 소형준에 이어 세 번째다.
안현민은 “현역으로 군 생활을 마치고 활약하기가 쉽지 않다고 생각했는데, 신인상이라는 영광스러운 상을 받아 기쁘다”고 소감을 밝혔다. 이어 “개인의 상이 아니다. 모든 선수와 감독, 코칭스태프가 기회를 주셔서 받은 상”이라며 “올해는 신인 자격으로 이 상을 받지만, 내년에는 최고의 자리를 논할 수 있는 더욱 높은 상을 받고 싶다”고 말했다.
안현민은 2022년 신인 2차 4라운드로 KT 지명을 받아 프로에 데뷔했다. 커리어 초반에는 2군 생활을 이어가다 현역 취사병으로 입대했다. 하지만 그는 좌절하지 않았다. 군 복무 기간에도 틈틈이 근력 운동을 하며 몸과 힘을 키웠다. ‘괴력의 사나이’로 돌아온 그는 올 시즌 112경기에 나와 타율 0.334(395타수 132안타) 22홈런 80타점 72득점 OPS 1.018(출루율 0.448+장타율 0.570) 등으로 활약하며 또 하나의 중고 신인 신화를 썼다.
안현민은 “군 생활 동안 몸과 마음이 어른스러워져서 지금의 성적이 나온 것 같다”고 말했다. 그는 “최우수선수(MVP)를 차지한 코디 폰세(한화)를 상대로 홈런을 친 순간이 올해 가장 기억에 남는다”고 밝혔다.
