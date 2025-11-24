메시, 공격포인트 1300개 쌓았다

인터마이애미의 리오넬 메시가 24일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 TQL스타디움에서 열린 2025 메이저리그사커(MLS)컵 플레이오프 동부 콘퍼런스 준결승에서 1골 3도움을 기록하며 팀의 승리를 이끌었다. AFP연합뉴스

지난달 마이애미와 41세가 되는 2028년까지 계약을 연장한 만큼 최다 공격포인트 기록도 연일 새로 써질 전망이다.

알나스르의 크리스티아누 호날두가 24일(한국 시간) 사우디아라비아 리야드 알 아울 파크에서 열린 알칼리즈와의 사우디아라비아 프로페셔널리그 9라운드 경기에서 후반 추가시간 바이시클킥으로 쐐기골을 만들어냈다. 로이터연합뉴스

이날 사우디아라비아 프로리그 9라운드 알칼리즈와의 경기에서 후반 추가시간 환상적인 바이시클킥으로 개인 통산

오른쪽 측면에서 크로스가 올라오자 몸을 비틀며 날아올라 오른발로 공을 맞혀 골망을 흔들었다.