포항시, 겨울철 재난·안전사고 대비 태세 돌입
경북 포항시가 산불, 화재, 한파, 감염병 등 겨울철 주요 재난에 대한 종합 대응 체계 점검에 나섰다.
시는 24일 겨울철 발생 가능성이 큰 재난을 사전에 차단하기 위해 시청 재난안전상황실에서 ‘겨울철 재난 및 안전사고 대비 시민안전대책회의’를 열었다고 밝혔다.
이날 회의는 국장급 간부와 관련 부서장이 참석해 분야별 예방 대책과 현장 대응 상황을 점검했다.
시는 겨울철 동안 24시간 상황 관리 체계를 운영해 위험 징후 발생 시 즉각 대응할 수 있는 합동 대응체계를 유지하고 시민 안전 확보에 총력을 기울일 계획이다.
우선 산불과 다중이용시설 화재 예방을 중점 점검하고 기업체와 공사장의 동절기 안전사고가 발생하지 않도록 현장 점검을 강화한다.
한파에 대비해 독거노인·장애인 등 취약계층 보호 대책을 강화하고 한파 쉼터 운영과 난방 취약가구 방문 점검을 통해 위험 가구에 대한 보호조치를 확대키로 했다.
최근 독감 환자 증가에 따라 감염병 확산 방지를 위한 예방접종 확대와 보건소와 의료기관 협력체계 강화, 감염취약시설 점검도 함께 추진한다.
또 한파로 인한 상수도 동파 예방을 위해 시설 점검을 강화하고 강설 시 교통 혼잡을 막기 위해 제설제 사전 살포와 제설 장비 현장 배치를 선제적으로 실시한다.
해상 안전사고에도 대비해 선박 안전점검, 어항 시설의 위험요인 점검, 해경과의 협력 대응 체계를 강화한다. 전통시장·요양병원·공사장 등 인명피해 우려가 높은 취약 현장에 대한 점검을 강화하고 맞춤형 안전대책을 집중 추진한다.
이강덕 포항시장은 “산불·화재·대설·한파·감염병 등 인명피해 위험이 큰 겨울철 재난에 철저히 대비해야 한다”며 “각 부서와 유관기관은 협력 대응을 강화해 시민의 피해와 불편을 최소화해달라”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
