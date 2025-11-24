[속보] “연금 수익성·외환안정 조화” 외환당국·국민연금 협의체 구성
외환당국과 국민연금 등이 외환시장 안정을 위한 4자 협의체를 가동하기로 24일 결정했다.
최근 원·달러 환율이 1480원에 근접하는 등 좀처럼 진정되는 모습을 보이지 않는 데 따른 것이다.
기획재정부는 이날 언론공지를 통해 “기재부와 보건복지부·한국은행·국민연금은 국민연금 해외투자 확대 과정에서의 외환시장 영향 등을 점검하기 위한 4자 협의체를 구성했다”며 첫 회의를 열었다고 밝혔다.
기재부는 이어 “앞으로 4자 협의체에선 국민연금 수익성과 외환시장 안정을 조화롭게 달성할 수 있는 방안을 논의할 예정”이라고 덧붙였다.
회의에선 국민연금의 대규모 해외 투자가 외환시장 수급에 미치는 변동성을 줄이는 방안이 비중 있게 다뤄진 것으로 알려졌다.
일각에선 국민연금이 더 적극적으로 환율 변동성을 줄이기 위해 환헤지에 나서는 방안이 다뤄지지 않겠느냐는 제기된다.
다만 국민연금을 ’환율 안정 수단’에 적극적으로 동원하는 것 자체가 국민의 노후자산 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 지적도 나온다.
