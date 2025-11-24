시사 전체기사

[속보] “연금 수익성·외환안정 조화” 외환당국·국민연금 협의체 구성

입력:2025-11-24 16:09
수정:2025-11-24 16:39
공유하기
글자 크기 조정

외환당국과 국민연금 등이 외환시장 안정을 위한 4자 협의체를 가동하기로 24일 결정했다.

최근 원·달러 환율이 1480원에 근접하는 등 좀처럼 진정되는 모습을 보이지 않는 데 따른 것이다.

기획재정부는 이날 언론공지를 통해 “기재부와 보건복지부·한국은행·국민연금은 국민연금 해외투자 확대 과정에서의 외환시장 영향 등을 점검하기 위한 4자 협의체를 구성했다”며 첫 회의를 열었다고 밝혔다.

기재부는 이어 “앞으로 4자 협의체에선 국민연금 수익성과 외환시장 안정을 조화롭게 달성할 수 있는 방안을 논의할 예정”이라고 덧붙였다.

회의에선 국민연금의 대규모 해외 투자가 외환시장 수급에 미치는 변동성을 줄이는 방안이 비중 있게 다뤄진 것으로 알려졌다.

일각에선 국민연금이 더 적극적으로 환율 변동성을 줄이기 위해 환헤지에 나서는 방안이 다뤄지지 않겠느냐는 제기된다.

다만 국민연금을 ’환율 안정 수단’에 적극적으로 동원하는 것 자체가 국민의 노후자산 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 지적도 나온다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
한글로 “관광객은 점심 때 오지마”…日 소바집 결국 사과
가맹점에 연 15% 불법 대부…명륜진사갈비 대표 檢 송치
‘1타 강사’ 현우진…강남 땅 잭팟…337억원 차익 예상
李대통령 지지율 55.9%…경제 불안에도 ‘외교 성과’[리얼미터]
4대 은행 가계대출 셧다운 임박… 올해 계획보다 33% 늘어
‘특징주 기사’ 써 주가 띄웠다… 9년간 112억 꿀꺽
이대통령, 中총리와 회동…“이른 시일 베이징서 만나길”
“조 대표와 대장동 토론 빠르게 진행”… 국힘, 李 재판 재개 촉구 장외여론전
국민일보 신문구독