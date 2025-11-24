트럼프와 ‘예상 밖 케미’ 맘다니…“여전히 그를 파시스트라 생각”
도널드 트럼프 미국 대통령과 최근 예상 밖의 화기애애한 모습을 연출했던 조란 맘다니 뉴욕시장 당선인이 백악관 회동 직후에도 트럼프 대통령을 여전히 파시스트로 생각한다고 밝혔다.
맘다니 당선인은 23일(현지시간) NBC뉴스와의 인터뷰에서 트럼프 대통령을 파시스트로 보느냐는 질문에 “과거에 그렇게 말했고 지금도 그렇게 생각한다”고 답했다. 트럼프 대통령이 민주주의에 위협이 된다고 보느냐는 질문에도 “내가 과거에 했던 모든 발언을 지금도 믿는다”고 말했다.
그는 다만 “나는 우리가 이견이 있는 부분을 피하지 않으면서도 무엇이 우리를 한 테이블로 모이게 하는지를 이해하고 이에 대한 해결책을 마련하려 했다는 점을 높게 평가하고 싶다”며 “난 어떤 주장을 하거나 입장을 표명하려 백악관 집무실에 가는 게 아니다. 뉴욕시민을 위해 성과를 내기 위해 가는 것”이라고 강조했다.
앞서 맘다니 당선인은 지난 21일 백악관에서 트럼프 대통령과 대면했다. 두 사람은 뉴욕시장 선거 기간 내내 서로를 강하게 비판해 회동에서 충돌이 예상됐으나 그와 반대로 오랜 지인을 만난 듯한 우호적 분위기를 연출해 의외라는 반응을 낳았다. 트럼프 대통령은 회동 후 기자들에게 맘다니를 “응원할 것”이라고 밝혔고, 맘다니 당선인 역시 회동이 “생산적이었다”고 평가했다.
당시 맘다니 당선인이 취재진으로부터 아직도 트럼프 대통령을 파시스트라고 생각하냐는 질문을 받고 답하려고 하자 트럼프 대통령이 “괜찮다. 그냥 그렇게(파시스트라고) 말해도 된다”면서 지원하기까지 했다.
두 사람은 취재진에게 뉴욕의 물가·범죄 문제 등 시민 생활과 직결된 현안을 논의했다고 설명했다. 맘다니 당선인은 이날 인터뷰에서 “의견 충돌보다는 뉴욕시민의 삶 개선이라는 공통 관심사에 초점을 맞출 수 있었다”고 설명했다.
트럼프 대통령이 뉴욕시에 병력을 보내지 않겠다고 확약했느냐는 질문에는 구체적 답을 피한 채 “난 뉴욕시가 미국 내 다른 지역과 차별화되는 점은 뉴욕경찰(NYPD)이 존재한다는 것이며, NYPD가 공공안전을 보장할 것으로 믿는다고 트럼프 대통령에게 말했다”고 설명했다.
그간 뉴욕시에서는 트럼프 대통령이 치안 유지를 명목으로 주방위군을 투입하고 NYPD를 직접 통제할 수 있다는 관측이 제기됐다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사