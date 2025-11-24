‘필름 두께가 0.014㎜’… LG화학, 상하이 박람회서 공개
LG화학, 상하이 국제 포장 전시회 참가
‘소재로 만드는 순환’ 주제로 혁신 기술 선보여
LG화학은 25일부터 사흘간 중국 상하이 신국제엑스포센터에서 열리는 ‘상하이 국제 포장 전시회(SWOP 2025)’에 참가한다고 24일 밝혔다.
SWOP는 다양한 산업 분야의 맞춤형 포장 솔루션과 혁신 기술 트렌드를 선보이는 아시아 최대 규모의 패키징 전문 박람회다. 올해는 친환경 전환과 스마트 패키징을 주제로 600여개 기업이 참가한다.
LG화학은 ‘소재로 만드는 순환’을 테마로 재활용이 쉬운 친환경 패키징 솔루션, 고기능성 필름용 소재 등 다양한 혁신 제품과 기술을 선보인다. 특히 단일 소재로는 세계 최고 수준의 얇은 두께를 구현한 초박막 포장 필름 소재인 ‘유니커블’ 기술을 집중 조명할 예정이다.
LG화학의 유니커블은 기존의 복합재질 포장 필름과 동등한 수준의 물성을 유지하면서도 단일 폴리에틸렌(PE) 소재로 재활용률을 높여 지속가능성과 고기능성을 동시에 만족시키는 차세대 혁신 소재다.
지난해 LG화학은 글로벌 필름 가공 장비 선도기업인 독일의 라이펜호이저와 협력해 18마이크로미터(μm) 두께의 유니커블 고분자 필름(MDO-PE)을 세계 최초로 상업 생산했으며, 올해는 이를 세계 최고 수준인 14μm 초박막 필름으로 가공했다. 유니커블은 최근 식품, 펫푸드, 세제, 마스크팩 파우치 등 포장 필름 소재 분야의 적용 범위를 확대하는 중이다.
LG화학 NCC/PO 사업부장 이충훈 상무는 “이번 전시회를 통해 차세대 포장 필름 분야의 혁신 기술과 친환경성을 선도하고 글로벌 시장에서 새로운 고객가치를 창출하는 파트너십을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사