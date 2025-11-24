‘필름 두께가 0.014㎜’… LG화학, 상하이 박람회서 공개

LG화학, 상하이 국제 포장 전시회 참가

‘소재로 만드는 순환’ 주제로 혁신 기술 선보여

LG화학 유니커블 소재로 만든 초박막 필름 연출 사진. LG화학 제공

LG화학 NCC/PO 사업부장 이충훈 상무는 “이번 전시회를 통해 차세대 포장 필름 분야의 혁신 기술과 친환경성을 선도하고 글로벌 시장에서 새로운 고객가치를 창출하는 파트너십을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.