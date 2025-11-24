가상화폐 급락에…트럼프 가족 재산 1조5000억원 ‘증발’
도널드 트럼프 미국 대통령 가족의 재산이 가상화폐 가격 급락으로 크게 줄어들었다고 블룸버그 통신이 23일(현지시간) 보도했다.
블룸버그 억만장자 지수에 따르면 트럼프 대통령 가족의 재산은 지난 9월 초 77억 달러(약 11조3000억원)에서 최근엔 67억 달러(9조8000억원)로 감소했다고 블룸버그는 보도했다.
이는 주로 가상화폐 가치 하락에서 비롯됐다.
가령 SNS 트루스소셜의 모회사 ‘트럼프 미디어 앤드 테크놀로지 그룹’(이하 트럼프 미디어)는 비트코인 관련 증권에 약 20억 달러를 투자했고 비트코인 약 1만 1500개를 보유 중인데, 구매 당시 가격(약 11만5000달러)에 비춰보면 현재 약 25% 손실을 본 상태다.
트럼프 미디어는 또 가상화폐 거래소 크립토닷컴에서 발행한 토큰 CRO도 보유하고 있는데 이 토큰 가치는 9월 말 기준 약 1억4700만 달러에서 지금은 반토막이 난 상황이다.
트럼프 가족은 또 다른 가족 회사인 월드 리버티 파이낸셜이 발행한 자체 브랜드 토큰 WLFI를 장부가 기준 60억달러어치를 보유하고 있다. 하지만 트럼프 일가 소유 이 토큰은 거래가 불능한 만큼 블룸버그 억만장자 지수 상 트럼프 가족 재산에는 반영되지 않는다.
지난 8월 월드 리버티 파이낸셜은 작은 상장기업인 알트5 시그마에 일부 WLFI 토큰을 판매하고, 현금 7억5000만달러와 이 회사 지분을 받았다.
이후 알트5 주가가 약 75% 하락해 트럼프 가족의 알트5 지분 가치가 약 2억2000만달러 감소했다.
하지만 트럼프 가족은 이 거래에서 이득을 얻었다고 블룸버그는 덧붙였다.
WLFI 토큰 판매 수익의 약 75%를 트럼프 가족이 가져갔는데 트럼프 가족이 알트5와 이번 거래에서 약 5억달러의 수익을 얻은 것으로 블룸버그는 추정했다.
조지타운대 금융학 교수 짐 앤젤은 “개인 투자자는 단지 (가상화폐) 투기만 할 수 있다. (하지만) 트럼프 가족은 투기뿐만 아니라 토큰을 만들고 판매해 그 거래에서 돈을 벌 수 있다”고 지적했다.
