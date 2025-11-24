조달청 ‘나라장터 상생세일’ 올해 858억 매출…역대 최고 실적
조달청의 ‘나라장터 상생세일’이 올해 역대 최고 매출실적을 기록했다.
24일 조달청에 따르면 지난달 20일부터 지난 14일까지 진행된 하반기 상생세일은 812개 업체가 참여해 2만5000여개 품목을 평균 10.8% 할인 판매했다.
올해 상생세일 매출 실적은 상반기 586억원, 하반기 272억원으로 총 858억원을 달성했다. 지난해 589억원 대비 45.6% 증가한 수치로 2017년 조달청 상생세일이 시작된 이후 최대 실적이다.
할인 판매를 통한 공공기관 예산 절감액은 총 121억6000여만원을 기록하며 지난해 78억8000만원 대비 54.3% 증가했다.
백호성 조달청 구매사업국장은 “상생세일을 통해 중소기업의 판로를 지원했고, 공공기관도 필요한 제품을 저렴하게 구매할 수 있었다”며 “앞으로도 중소기업 판로 확대를 위해 할인행사를 지속적으로 늘릴 계획”이라고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사