코레일, 재해대책본부 조기가동…겨울철 안전대책 추진

먼저 다음 달까지 철도 차량·시설·역사 등 핵심 설비에 대한 동절기 특별점검을 시행한다.

눈 피해 최소화를 위해 KTX에 눈 유입 차단막을 설치하고 착설방지 약품을 도포한다.

기온이 급격히 떨어지면 발생하는 레일 절손 예방을 위해 균열 탐지, 연마 등 정비도 강화한다. 파손 시 신속한 조치를 위한 비상복구자재도 배치한다.

역사 등 건축설비 배수관로 600여곳에 열선설치 및 보강작업으로 동파를 방지할 계획이다.

선로변에 남아있는 눈과 얼어붙은 자갈이 열차가 빠른 속도로 지나갈 때 유리창을 손상시킬 수 있기에 피해가 생길 위험이 있는 곳에 도상안정제를 뿌리고 자갈스크린매트·방호벽도 점검한다.

전력 사용 급증에 따른 전기화재 위험을 낮추기 위해 변압기와 배전반 등 주요 전기설비의 소방안전점검을 주기적으로 실시한다.

50억원 이상 건설발주공사 현장 30곳의 안전보건대장 이행점검, 안전관리 실태, 위험성평가 적정성, 핵심 안전수칙 준수여부 등에 대한 특별점검을 진행 중이다.

외부 작업자가 근무하는 현장은 위험작업 2인 1조 작업 이행여부, 안전관리자 역할 준수, 주요 위험요인에 대한 안전조치 상태 등도 점검하고 있다.

겨울철 철도 이용객의 안전 확보 방안도 마련했다. 폭설로 도로 교통이 원활하지 않을 경우 전동열차를 증편하고, 역사마다 제설 용품과 미끄럼 사고 방지 매트를 비치한다.

정정래 코레일 사장직무대행은 “자연재해에 대비해 안전한 열차 운행은 물론 국민과 작업자 보호를 위한 현장 안전관리 강화에 만전을 기하겠다”고 말했다.