대전 한화이글스 불꽃쇼 30일 개최…안전 인력 1300명 투입

한화이글스 창단 40주년 기념 불꽃쇼 포스터. 대전시 제공

축제는 오후 7시 시작되며 7시15분부터 10분간 드론쇼를, 이어 15분간 멀티미디어 불꽃쇼를 진행한다.

주최 측 추산 5만여명이 현장을 찾을 것으로 예상되지만 시는 최대 30만명이 방문할 것을 상정하고 안전대책을 추진키로 했다.

한화이글스 창단 40주년 기념 불꽃쇼 교통통제 계획. 대전시 제공

이장우 대전시장은 “시민 안전이 최우선이다. 단 한 건의 안전사고도 발생하지 않도록 모든 행정 역량을 투입할 것”이라며 “대전의 밤하늘과 시민들의 열정이 함께하는 특별한 축제가 될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.